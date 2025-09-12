Relief: बकायादारों के लिए राहत, विभाग ने दी 100% पेनल्टी माफी, ब्याज पर भी छूट

Excise Amnesty Scheme 2025: जयपुर। आबकारी विभाग ने बकायादारों के लिए बड़ी राहत देते हुए आबकारी एमनेस्टी योजना-2025 लागू की है। इस योजना के तहत बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी से छूट दी जाएगी। योजना का लाभ 30 सितम्बर 2025 तक उठाया जा सकेगा।

आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने बताया कि यह योजना 31 मार्च 2022 या उससे पूर्व के सभी राजस्व बकाया प्रकरणों पर लागू होगी। यदि मांग आदेश एक अप्रैल 2022 अथवा बाद में जारी हुआ है, लेकिन बकाया 31 मार्च 2022 तक का है, तो वह भी योजना में सम्मिलित होगा।