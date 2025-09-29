Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Rain: 3 घंटे के अंदर 19 जिलों में बारिश की चेतावनी, पाली में हुई झमाझम, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Rain: राजस्थान के पाली जिले से झमाझम बारिश होने की खबर सामने आई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के 19 जिलों में बारिश की चेतावनी दी है। इसमें पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ जिले शामिल हैं।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Kamal Mishra

Sep 29, 2025

IMD Alert

राजस्थान में बारिश की चेतावनी (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश का दौर लगातार जारी है, बीते दिन करीब 6 जिलों में बारिश दर्ज की गई। वहीं आज के लिए 19 जिलों में बारिश की चेतावनी है। इन जिलों में 3 घंटे के अंदर बारिश हो सकती है। वहीं पाली में बारिश होने की खबर सामने आई है।

मौसम विभाग की तरफ से जारी चेतावनी के मुताबिक, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर, जालौर, हनुमानगढ़, सीकर, बीकानेर, नागौर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज हवा (20-25 kmph) चलने की संभावना है।

चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक बारिश

इसके साथ ही पाली जिले के हेमावास गांव क्षेत्र में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से गली-मोहल्लों में पानी भर गया। वहीं बीते दिन की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही जिले में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 18 मिमी बारिश दर्ज की गई।

4-5 दिन और होगी बारिश

मौसम विभाग ने ताजा अलर्ट में बताया है कि उत्तरी हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके प्रभाव से राज्य के पूर्वी व उत्तरी-पूर्वी भागों में आगामी 4-5 दिन मेघगर्जन के साथ कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rain: अक्टूबर में भी होगी झमाझम बारिश… मौसम विभाग ने 7 दिनों का जारी किया अलर्ट, फिर एक्टिव हुआ नया सिस्टम
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राजस्थान में बाढ़

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2025 04:25 pm

Published on:

29 Sept 2025 04:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Rain: 3 घंटे के अंदर 19 जिलों में बारिश की चेतावनी, पाली में हुई झमाझम, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Exam Timing Change: अब राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं का बदलेगा समय, 10 की जगह 11 बजे से शुरू होगी परीक्षा

RSSB New Guideline for direct Recruitment of Class IV Employees Strict Rules regarding Dress Code
जयपुर

Rajasthan News: हरियाणा में राजस्थान से 9 गुना कम शुल्क पर बनता फर्जी पीयूसी सर्टिफिकेट, एजेंटों का फैला जाल, जानें सच्चाई

जयपुर

Heart Health: सर्वे में बड़ा खुलासा, मेनोपॉज के बाद महिलाओं में इसलिए होता है ह्रदय रोग

जयपुर

Rajasthan News: प्रमोशन के बाद भी इंतजार में आइएएस, आरपीएस से बने IPS को जल्द पोस्टिंग

जयपुर

IMD Alert: राजस्थान में वेल मार्क लो प्रेशर कराएगा भारी बारिश, 120 घंटों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी

Meteorological Department Heavy Rain Alert
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.