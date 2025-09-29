Rajasthan Rain: 3 घंटे के अंदर 19 जिलों में बारिश की चेतावनी, पाली में हुई झमाझम, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

इसके साथ ही पाली जिले के हेमावास गांव क्षेत्र में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से गली-मोहल्लों में पानी भर गया। वहीं बीते दिन की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही जिले में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 18 मिमी बारिश दर्ज की गई।