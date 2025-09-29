Rajasthan Rain: 3 घंटे के अंदर 19 जिलों में बारिश की चेतावनी, पाली में हुई झमाझम, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान में बारिश की चेतावनी (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश का दौर लगातार जारी है, बीते दिन करीब 6 जिलों में बारिश दर्ज की गई। वहीं आज के लिए 19 जिलों में बारिश की चेतावनी है। इन जिलों में 3 घंटे के अंदर बारिश हो सकती है। वहीं पाली में बारिश होने की खबर सामने आई है।
मौसम विभाग की तरफ से जारी चेतावनी के मुताबिक, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर, जालौर, हनुमानगढ़, सीकर, बीकानेर, नागौर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज हवा (20-25 kmph) चलने की संभावना है।
इसके साथ ही पाली जिले के हेमावास गांव क्षेत्र में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से गली-मोहल्लों में पानी भर गया। वहीं बीते दिन की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही जिले में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 18 मिमी बारिश दर्ज की गई।
मौसम विभाग ने ताजा अलर्ट में बताया है कि उत्तरी हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके प्रभाव से राज्य के पूर्वी व उत्तरी-पूर्वी भागों में आगामी 4-5 दिन मेघगर्जन के साथ कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
