जयपुर

Rain Alert : राजस्थान में विदाई से पहले फिर जमकर बरसेगा मानसून, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

Rain alert in Rajasthan: पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के धौलपुर जिले में हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं राज्य के अन्य भागों में मौसम शुष्क रहा।

जयपुर

Rakesh Mishra

Sep 13, 2025

IMD rain alert
फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में मानसून अपनी विदाई की ओर बढ़ चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों से मानसून के विदा 15 सितंबर से होने और आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में भी आगामी 2-3 दिन मौसम शुष्क रहने और 16 सितंबर से दक्षिण पूर्वी में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है।

धौलपुर में हल्की बारिश

वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के धौलपुर जिले में हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं राज्य के अन्य भागों में मौसम शुष्क रहा। वहीं बारिश थमने के बाद खेतों में चहल पहल बढ़ गई हैं किसान अब लावणी में जुट गए हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिणी पूर्वी मानसूनी हवाओं के स्थान पर उत्तरी और पश्चिमी हवाओं के चलने से जहां तापमान में मामूली गिरावट आ रही है और पश्चिमी शुष्क हवाओं के चलने से अब धीरे धीरे पानी सूखने लगा है। हालांकि मानसून विदा होने को है फिर भी मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं।

Crop Insurance: किसान 72 घंटे में दें फसल खराबे की सूचना, तभी मिलेगा बीमा का लाभ, इन फसलों में मिलेगा मुआवजा
जयपुर
Crop Insurance Scheme in mp

माउंट आबू में धुंध

वहीं पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में बदलती मौसमी फिजां के चलते शनिवार सवेरे पहाड़ियों को धुंध ने अपने आंचल में समेटे रखा। करीब साढ़े नौ बजे तक धुंध का आवागमन बना रहने से प्राकृतिक सौंदर्य के आकर्षक नजारों को सैलानी कैमरे में कैद करते नजर आए। देश के विभिन्न राज्यों से आए पर्यटकों ने खुशनुमा मौसम के बीच सवेरे सड़कों व बाजारों में चहलकदमी करते हुए मौसम का आनंद लिया।

चाकसू के निजी अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला को चढ़ाया गया गलत खून, तबीयत बिगड़ी, परिजनों का हंगामा
जयपुर
wrong blood in private hospital

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain Alert : राजस्थान में विदाई से पहले फिर जमकर बरसेगा मानसून, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

