Rain Alert : राजस्थान में विदाई से पहले फिर जमकर बरसेगा मानसून, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

राजस्थान में मानसून अपनी विदाई की ओर बढ़ चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों से मानसून के विदा 15 सितंबर से होने और आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में भी आगामी 2-3 दिन मौसम शुष्क रहने और 16 सितंबर से दक्षिण पूर्वी में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है।
वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के धौलपुर जिले में हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं राज्य के अन्य भागों में मौसम शुष्क रहा। वहीं बारिश थमने के बाद खेतों में चहल पहल बढ़ गई हैं किसान अब लावणी में जुट गए हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिणी पूर्वी मानसूनी हवाओं के स्थान पर उत्तरी और पश्चिमी हवाओं के चलने से जहां तापमान में मामूली गिरावट आ रही है और पश्चिमी शुष्क हवाओं के चलने से अब धीरे धीरे पानी सूखने लगा है। हालांकि मानसून विदा होने को है फिर भी मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं।
वहीं पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में बदलती मौसमी फिजां के चलते शनिवार सवेरे पहाड़ियों को धुंध ने अपने आंचल में समेटे रखा। करीब साढ़े नौ बजे तक धुंध का आवागमन बना रहने से प्राकृतिक सौंदर्य के आकर्षक नजारों को सैलानी कैमरे में कैद करते नजर आए। देश के विभिन्न राज्यों से आए पर्यटकों ने खुशनुमा मौसम के बीच सवेरे सड़कों व बाजारों में चहलकदमी करते हुए मौसम का आनंद लिया।