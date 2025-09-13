Rain Alert : राजस्थान में विदाई से पहले फिर जमकर बरसेगा मानसून, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के धौलपुर जिले में हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं राज्य के अन्य भागों में मौसम शुष्क रहा। वहीं बारिश थमने के बाद खेतों में चहल पहल बढ़ गई हैं किसान अब लावणी में जुट गए हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिणी पूर्वी मानसूनी हवाओं के स्थान पर उत्तरी और पश्चिमी हवाओं के चलने से जहां तापमान में मामूली गिरावट आ रही है और पश्चिमी शुष्क हवाओं के चलने से अब धीरे धीरे पानी सूखने लगा है। हालांकि मानसून विदा होने को है फिर भी मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं।