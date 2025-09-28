Rain Alert: गरज-चमक के साथ राजस्थान के 19 जिलों में ‘झमाझम’ बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

प्रतीकात्मक तस्वीर
Rajasthan Rain Alert : राजस्थान से मानसून की भले ही विदाई हो चुकी हो, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 19 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने यहां 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ तेज हवा का भी अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार आगामी 120 मिनट में दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बाड़मेर और जालोर जिलों में मेघगर्जन-आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
वहीं डूंगरपुर जिले में फिर से एक बार मौसम में यकायक बदलाव आया है। रविवार को दिनभर आसमान में काले बादल छाए रहे। वहीं, बीच-बीच में रिमझिम बारिश का दौर भी चला। शहर में रविवार सुबह से तेज हवाओं को दौर शुरू हो गया और आसमान में काले बादल छाए रहे। बीच-बीच में रिमझिम बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। मौसम बदलने के बाद भी लोगों को उमस से राहत नहीं मिली और वह दिन में पखों व कूलर के नीचे बैठे रहे।
यह वीडियो भी देखें
भीलूड़ा क्षेत्र पूरे दिन तेज गर्मी के बाद शाम चार बजे से कड़कडाती बिजली गर्जना के साथ अचानक तेज बरसात हुई। बारिश से मौसम ठंडा हो गया और गर्मी से राहत मिली। वहीं कई जगह पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग