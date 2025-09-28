Rain Alert: गरज-चमक के साथ राजस्थान के 19 जिलों में ‘झमाझम’ बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

वहीं डूंगरपुर जिले में फिर से एक बार मौसम में यकायक बदलाव आया है। रविवार को दिनभर आसमान में काले बादल छाए रहे। वहीं, बीच-बीच में रिमझिम बारिश का दौर भी चला। शहर में रविवार सुबह से तेज हवाओं को दौर शुरू हो गया और आसमान में काले बादल छाए रहे। बीच-बीच में रिमझिम बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। मौसम बदलने के बाद भी लोगों को उमस से राहत नहीं मिली और वह दिन में पखों व कूलर के नीचे बैठे रहे।