Raj Kundra Case: राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का विवादों से पुराना नाता, अश्लील फिल्म मामले में हो चुकी है गिरफ्तारी

ईडी ने राज कुंद्रा से बिट कॉइन घोटाले में भी पूछताछ की थी। मामले में अमित भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया था, जिसने वेबसाइट बनाकर लोगों को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया था। इस घोटाले की रकम दो हजार करोड़ बताई गई थी। कुंद्रा समेत कई सितारे इस स्कीम का प्रचार कर रहे थे। वर्ष 2019 में दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची से कारोबारी संबंधों की आशंका पर भी ईडी ने उनसे पूछताछ की थी, हालांकि कुंद्रा ने किसी भी डील से इनकार किया।