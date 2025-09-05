Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

Rajasthan: ऑनलाइन गेमिंग सट्टा चलाने के मामले में बिजली कर्मचारी सस्पेंड, विदेश से सट्टा चलाने का आरोप

अजमेर डिस्कॉम के एमडी केपी वर्मा के निर्देश के बाद उदयपुर सर्कल एसइ केआर मीणा ने निलम्बन आदेश जारी किया।

उदयपुर

Lokendra Sainger

Sep 05, 2025

ajmer vidhut nigam
Photo- Patrika Network

उदयपुर। ऑनलाइन गेमिंग सट्टा चलाने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी बिजली निगम के टेक्नीशियन नवल किशोर शर्मा उर्फ मेडी को सस्पेंड कर दिया। वह लंबे समय से गैरहाजिर था। हाल में अम्बामाता थाना पुलिस की कार्रवाई में नामजद किया था। मामला सामने आने के बाद निलम्बन कार्रवाई की गई। अजमेर डिस्कॉम के एमडी केपी वर्मा के निर्देश के बाद उदयपुर सर्कल एसइ केआर मीणा ने निलम्बन आदेश जारी किया। उसका मुख्यालय खेरवाड़ा किया है।

31 अगस्त को अंबामाता थाना क्षेत्र के मकान में ऑनलाइन गेमिंग सट्टा चलाते हुए मयंक सिंह रत्नावत को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अर्पित और नवल के साथ ऑनलाइन गेमिंग सट्टा चला रहा था। रत्नावत व अर्पित गिरफ्तार हो चुके, नवल फरार है।

ये भी पढ़ें

Bharatpur : साड़ी पहना युवक अचानक बाइक से उतारा, सड़क पर करने लगा डांस, हैरान राहगीर देखने लगे यह तमाशा
भरतपुर
Bharatpur Young Man Wearing a sari suddenly got off bike and started dancing on road surprised passersby started watching this spectacle

बिना अनुमति विदेश में रह रहा

पुलिस के अनुसार, आरोपी नवल दुबई में रहकर ऑनलाइन सट्टा चला रहा था। बीते माह ही उदयपुर आया था। निगम अधिकारियों का कहना है कि नवल लंबे समय से गैरहाजिर था। इस दौरान वह कहां गया, जानकारी नहीं। लिहाजा आरोपी बिना अनुमति विदेश में रह रहा था और निगम अफसरों को पता नहीं। वह करीब 9 माह से लगातार गैरहाजिर होने के बावजूद कार्रवाई नहीं करना आश्चर्य की बात है।

गैरहाजिर को बचाते रहे अफसर

आरोपी नवल बड़गांव एईएन कार्यालय में बतौर टेक्नीशियन सर्विस में रहा है। वह पिछले तीन साल से नियमित सेवाएं नहीं दे रहा है, जबकि 9 माह से गैर हाजिर चल रहा था। इसके बावजूद बड़गांव एईएन, एक्सईएन ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि आरोपी की छुट्टी स्वीकृत करते रहे। निगम प्रशासन ने महज नवल किशोर को निलम्बित कर दिया, लेकिन जिम्मेदार एइएन को बचा लिया।

ये भी पढ़ें

उदयपुर में अनूठा प्रदर्शन: 1 साल से सड़क पर गड्ढे, केक काटकर कहा- हैप्पी बर्थडे गड्ढे
उदयपुर
Unique demonstration in Udaipur

Published on:

05 Sept 2025 04:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan: ऑनलाइन गेमिंग सट्टा चलाने के मामले में बिजली कर्मचारी सस्पेंड, विदेश से सट्टा चलाने का आरोप

