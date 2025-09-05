Rajasthan: ऑनलाइन गेमिंग सट्टा चलाने के मामले में बिजली कर्मचारी सस्पेंड, विदेश से सट्टा चलाने का आरोप

उदयपुर। ऑनलाइन गेमिंग सट्टा चलाने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी बिजली निगम के टेक्नीशियन नवल किशोर शर्मा उर्फ मेडी को सस्पेंड कर दिया। वह लंबे समय से गैरहाजिर था। हाल में अम्बामाता थाना पुलिस की कार्रवाई में नामजद किया था। मामला सामने आने के बाद निलम्बन कार्रवाई की गई। अजमेर डिस्कॉम के एमडी केपी वर्मा के निर्देश के बाद उदयपुर सर्कल एसइ केआर मीणा ने निलम्बन आदेश जारी किया। उसका मुख्यालय खेरवाड़ा किया है।