उदयपुर

उदयपुर में अनूठा प्रदर्शन: 1 साल से सड़क पर गड्ढे, केक काटकर कहा- हैप्पी बर्थडे गड्ढे

उदयपुर जिले के मनवाखेड़ा रोड पर खराब सड़क और गड्ढों से परेशान लोगों ने अनूठा विरोध जताते हुए गड्ढे का जन्मदिन मनाया। सीवरेज लाइन की लापरवाही से धंसी सड़क पर एक साल से सुधार नहीं हुआ। मार्ग बंद होने से स्कूल बसें भी नहीं आ रहीं, लोग वैकल्पिक रास्तों का सहारा ले रहे हैं।

Sep 05, 2025

Unique demonstration in Udaipur
अनूठा प्रदर्शन (फोटो- पत्रिका)

उदयपुर: हिरणमगरी से जुड़े मनवाखेड़ा रोड पर मुख्य मार्ग की हालत खराब है। एक साल में अनेकों बार शिकायतें करने पर भी समाधान नहीं हुआ। इसी से उकताए क्षेत्रवासियों ने गड्ढे का जन्मदिन मनाकर अनूठा विरोध जताया।


क्षेत्रवासियों ने बताया कि बरसात में गड्ढे से मुसीबतें बढ़ गई, पर नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। एक साल से प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जबकि कई बार शिकायत की गई। अब सड़क पर गड्ढों का एक साल पूरा होने पर केक काटकर गुस्सा जाहिर किया गया।


सीवरेज लाइन डाली थी। इसके बाद में मिट्टी पर ही सीसी रोड बना दी गई। सड़क धंसी और गड्ढा हो गया, जिसे सुधारने की कोशिश नहीं की। विष्णु पटेल ने बताया कि जब तकलीफ में ही रहना है तो दुखी होकर जीने के बजाए, खुशी के साथ जीएं। इसलिए केक काटकर ध्यान आकर्षित किया।

Rajasthan: इस जिले का फिर बदलेगा मास्टर प्लान, 2047 तक का बनेगा विकास का खाका; जानें कैसे
सीकर
Sikar district's master plan


सीवरेज लाइन डालने में लापरवाही


बताया गया कि 2 साल पहले पीस पार्क अपार्टमेंट से मनवाखेड़ा तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत डेढ़ किलोमीटर तक सीवरेज लाइन डाली गई थी। इसके बाद यहां पर वापस सीसी सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। सड़क बनाने वालों ने सीवरेज के लिए खुदाई वाले क्षेत्र की मजबूत से भराई नहीं की और सीधे ही सीसी रोड बना दी।


बड़ी संख्या में आवाजाही


हिरणमगरी से गीतांजलि हॉस्पिटल मार्ग को यह रोड जोड़ता है। बड़े गड्ढे की वजह से वाहन यहां से नहीं निकल पाते। खराब सड़क के चलते स्कूल बसें आना बंद हो गई, जिससे परेशानी बढ़ गई। कई कॉलोनियों के लोगों से यहां की आवाजाही है, लेकिन रास्ता खराब होने से लोग वैकल्पिक मार्ग तलाशते हैं।

जयपुर के पास से गुजर रहा मौत का हाईवे ! साढ़े चार साल में 352 सड़क हादसे, 267 लोगों की हुई मौत, आखिर कौन है जिम्मेदार ?
जयपुर
NH-148

Published on:

05 Sept 2025 02:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर में अनूठा प्रदर्शन: 1 साल से सड़क पर गड्ढे, केक काटकर कहा- हैप्पी बर्थडे गड्ढे

