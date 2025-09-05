उदयपुर में अनूठा प्रदर्शन: 1 साल से सड़क पर गड्ढे, केक काटकर कहा- हैप्पी बर्थडे गड्ढे

उदयपुर: हिरणमगरी से जुड़े मनवाखेड़ा रोड पर मुख्य मार्ग की हालत खराब है। एक साल में अनेकों बार शिकायतें करने पर भी समाधान नहीं हुआ। इसी से उकताए क्षेत्रवासियों ने गड्ढे का जन्मदिन मनाकर अनूठा विरोध जताया।
क्षेत्रवासियों ने बताया कि बरसात में गड्ढे से मुसीबतें बढ़ गई, पर नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। एक साल से प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जबकि कई बार शिकायत की गई। अब सड़क पर गड्ढों का एक साल पूरा होने पर केक काटकर गुस्सा जाहिर किया गया।
सीवरेज लाइन डाली थी। इसके बाद में मिट्टी पर ही सीसी रोड बना दी गई। सड़क धंसी और गड्ढा हो गया, जिसे सुधारने की कोशिश नहीं की। विष्णु पटेल ने बताया कि जब तकलीफ में ही रहना है तो दुखी होकर जीने के बजाए, खुशी के साथ जीएं। इसलिए केक काटकर ध्यान आकर्षित किया।
बताया गया कि 2 साल पहले पीस पार्क अपार्टमेंट से मनवाखेड़ा तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत डेढ़ किलोमीटर तक सीवरेज लाइन डाली गई थी। इसके बाद यहां पर वापस सीसी सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। सड़क बनाने वालों ने सीवरेज के लिए खुदाई वाले क्षेत्र की मजबूत से भराई नहीं की और सीधे ही सीसी रोड बना दी।
हिरणमगरी से गीतांजलि हॉस्पिटल मार्ग को यह रोड जोड़ता है। बड़े गड्ढे की वजह से वाहन यहां से नहीं निकल पाते। खराब सड़क के चलते स्कूल बसें आना बंद हो गई, जिससे परेशानी बढ़ गई। कई कॉलोनियों के लोगों से यहां की आवाजाही है, लेकिन रास्ता खराब होने से लोग वैकल्पिक मार्ग तलाशते हैं।