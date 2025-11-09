Rajasthan: 100 किसान विदेश में लेंगे कृषि तकनीक की ट्रेनिंग, प्राकृतिक खेती से लेकर आधुनिक तकनीक तक बढ़ाए कदम

Farmer Empowerment Campaign: राजस्थान सरकार प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर दिशा में आगे बढ़ाने के लिए बहुआयामी योजनाओं पर काम कर रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से लेकर आधुनिक तकनीकों के उपयोग तक, सरकार लगातार किसान हित में कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं इन योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं।