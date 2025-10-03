Farmers Empowerment: राजस्थान में किसानों को मिला 42 हजार करोड़ से अधिक का फसली ऋण

Cooperative Development: जयपुर। सहकारिता आंदोलन आज राजस्थान के गांव-गांव और जन-जन को सशक्त बनाने का माध्यम बन चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सहकारिता में सभी व्यक्ति सामाजिक व सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। यह गरीब और मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। राज्य सरकार ने अब तक 77 लाख से अधिक किसानों को 42 हजार 765 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए हैं। इसके अलावा 2 लाख 48 हजार नए कृषकों को 433 करोड़ रुपए और 30 हजार से अधिक लाभार्थियों को 260 करोड़ रुपए के आजीविका ऋण भी उपलब्ध कराए गए हैं।