राजस्थान के 14 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में होगा बड़ा सुधार, 2 हजार से अधिक बनेंगे ‘आदर्श केंद्र’



इसके अलावा विभिन्न मदों के तहत मिले बजट से केंद्रों की मरम्मत का काम करवाया जाएगा। इसमें विधायक और सांसद कोष से भी काम होगा। जबकि ढाई हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को जनसहयोग से नंदघर के रूप में विकसित किया जा रहा है। 116 आंगनबाड़ियों की मरम्मत का काम भी जनसहयोग से करवाया जाएगा।