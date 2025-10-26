Khatushyamji: श्यामनगरी में आई मासूम पर टूटा कुत्तों का कहर, खून से लथपथ हुआ चेहरा, जयपुर के युवक पर भी हमला

घायल बच्ची (फोटो- पत्रिका)
खाटूश्यामजी (सीकर): श्यामनगरी में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। तोरण द्वार के पास शनिवार सुबह गुजरात निवासी नौ वर्षीय वेदिनी और जयपुर निवासी 28 वर्षीय युवक श्याम पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया।
बता दें कि वेदिनी के चेहरे को कुत्तों ने इस कदर काटा कि मासूम का चेहरा खून से लथपथ हो गया। वहीं, युवक श्याम भी घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है।
वेदिनी अपने परिवार के साथ श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए खाटूश्याम आई थी। मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने से पहले परिवार ने अपनी गाड़ी रींगस रोड पर स्थित गोल्डन वाटर पार्क के सामने एक होटल पर रोक दी थी। इसी दौरान आवारा कुत्तों के झुंड ने अचानक उस पर हमला कर दिया।
पीएमओ डॉ. गोगराज सिंह निठारवाल ने बताया कि वेदिनी को सीकर रेफर किया है। खाटूश्यामजी में एक महीने में डॉग बाइट के 72 केस अस्पताल में दर्ज हुए हैं।
नगर पालिका प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। अब आगामी दिनों में देवउठनी एकादशी पर बाबा खाटूश्यामजी का जन्मोत्सव आ रहा है। इस दिन खाटूधाम कस्बे में लाखों भक्त आएंगे। ऐसे में यदि कुत्तों को दूर नहीं छोड़ा जाता तो वापस हमले की पुनरावृति का अंदेशा रहेगा। प्रशासन को श्यामनगरी में आवारा घुमते कुत्तों को पकड़ कर बार बार हो रही घटनाओं से निजात दिलाए।
खाटूश्यामजी नगर पालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक वीरेंद्र सिंह चौधरी का कहना है, देवउठनी एकादशी पर्व को देखते हुए शनिवार से पांच लोगों की टीम बनाई गई है। जो कुत्तों और अन्य आवारा जानवरों को पकड़कर खाटू से दूर छोड़ेगी।
