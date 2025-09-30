Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan News: ‘25 साल के बिजली खरीद अनुबंध से उपभोक्ताओं पर भार’, विशेषज्ञों ने जताई आपत्ति

राजस्थान में 3200 मेगावाट बिजली खरीद अनुबंध से जुड़ी याचिका पर राज्य विद्युत विनियामक आयोग में सुनवाई पूरी हुई। विशेषज्ञों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि 25 साल तक बिजली खरीद का अनुबंध करना आम उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदेह साबित होगा।

2 min read

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Sep 30, 2025

आरईआरसी में बिजली खरीद एग्रीमेंट से जुड़ी याचिका पर सुनवाई, फोटो सोर्स-एआइ

Jaipur Discom: राजस्थान में 3200 मेगावाट बिजली खरीद अनुबंध से जुड़ी याचिका पर राज्य विद्युत विनियामक आयोग में सुनवाई पूरी हुई। विशेषज्ञों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि 25 साल तक बिजली खरीद का अनुबंध करना आम उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदेह साबित होगा। उनका तर्क है कि तकनीक लगातार बदल रही है और उत्पादन लागत घट रही है। ऐसे में लंबे समय तक तय कीमत पर बिजली खरीदने से उपभोक्ताओं को भविष्य में महंगी बिजली ही मिलेगी, जबकि बाजार में सस्ती दर पर विकल्प उपलब्ध रहेंगे। आपत्तिकर्ताओं ने आयोग के सामने यह भी कहा कि निगम ने कई जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए, जिससे पूरे प्रस्ताव की गणित बदल सकती थी। आयोग ने इस पर आपत्तिकर्ताओं से लिखित जानकारी मांगी और फैसला सुरक्षित रख लिया।

इनका चाहिए जवाब

- विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि जब​ तकनीक लगातार बदल रही है और बिजली उत्पादन की लागत घट रही है, ऐसे में 25 साल का अनुबंध क्यों?
- पहले तैयार रिसोर्स एडक्वेसी प्लान (2025-2030) में 4200 मेगावाट बिजली का गेप बताया गया था, लेकिन नए प्लान में यह घटकर सिर्फ 1450 मेगावाट रह गया। इसे नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है?
- दिन में पर्याप्त मात्रा में सोलर एनर्जी उपलब्ध है, तो फिर 24 घंटे बिजली खरीदने का अनुबंध क्यों? केवल पीक ऑवर्स के लिए अनुबंध ही पर्याप्त है।

इनसे इतनी बिजली

* छबड़ा पावर प्लांट- 1600 मेगावाट
* कालीसिंध प्लांट- 800 मेगावाट
* बांसवाड़ा का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट- 2800 मेगावाट, जिसमें से 1400 मेगावाट राजस्थान के हिस्से की है​।

जो बिजली मिलेगी, उसका जिक्र नहीं

प्रस्ताव में उन बिजली अनुबंधों का जिक्र नहीं है, जिनसे प्रदेश को बिजली मिलनी है। इनके लिए जॉइंट वेंचर किया गया है। निगम ने तर्क दिया कि यह बिजली मिलेगी या नहीं, फिलहाल तय नहीं है। बिजली आकलन समिति (एनर्जी असेसमेंट कमेटी) की रिपोर्ट में भी इस जिक्र नहीं है, जबकि ऊर्जा सचिव खुद सदस्य होते हैं।

ये भी पढ़ें

Udaipur: बिजली नियमों के नए मसौदे से राहत और बोझ साथ-साथ, सेवा नियमों में विरोधाभास का करंट
उदयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2025 12:01 pm

Published on:

30 Sept 2025 11:59 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan News: ‘25 साल के बिजली खरीद अनुबंध से उपभोक्ताओं पर भार’, विशेषज्ञों ने जताई आपत्ति

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Khatipura Market : जयपुर में खातीपुरा के व्यापारी मनाएंगे काली दिवाली, झारखंड मोड़ से खातीपुरा तिराहे तक अंधेरे में रहेगा बाजार

PATRIKA PHOTO
जयपुर

Muhana Mandi : आज मुहाना थोक मंडी में प्याज के दाम और गिरे, आलू-लहसुन भी हो रहा सस्ता

जयपुर

जयपुर लौट रही रोडवेज बस बीसलपुर बांध की नहर में गिरने से बची, मची चीख पुकार, दहशत में आए यात्री

जयपुर

IMD Alert: राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद…यहां तापताम 39 डिग्री पार तो इधर “भारी बारिश” का अलर्ट

IMD rain Alert
जयपुर

Indian Railways: छठ पर्व पर घर लौटना मुश्किल, लंबी दूरी की ट्रेनों में अभी से ‘नो रूम’

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.