राजस्थान में 456 करोड़ के सोलर पैनल टेंडर में घोटाला, 60 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी का खुलासा, ये रहा पूरा मामला



ठेका लेने वाली कंपनी को प्रोजेक्ट राशि का 10 प्रतिशत बैंक गारंटी जमा कर इसके आधार पर उतनी ही राशि अग्रिम (एडवांस) ले सकती है। सूत्रों की मानें तो निगम ने ईमेल से बैंक से इसकी पुष्टि कराई तो जवाब मिला कि गारंटी सही है। लेकिन इसी बीच सीबीआई ने निगम से कंपनी से जुड़े दस्तावेज मांग। संदेह हुआ तो निगम ने फिर बैंक से लिखित पुष्टि मांगी, जहां से जवाब मिला कि ऐसी कोई बैंक गारंटी जारी नहीं की गई।