Rajasthan ASP Transfer: राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, देर रात 26 एएसपी के तबादले; कई पुराने आदेश निरस्त

Rajasthan ASP Transfer List: गृह विभाग ने शुक्रवार देर रात 26 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले कर दिए। जानें किसे कहां लगाया?

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Nov 29, 2025

जयपुर। गृह विभाग ने शुक्रवार देर रात 26 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले कर दिए। आदेश के अनुसार विनोद कुमार सीपा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौसा, चक्रवर्ती सिंह राठौड़ को बीकानेर शहर, शोराज मल मीणा को महिला अपराध अनुसंधान सेल झालावाड़, जबकि राजेश कुमार शर्मा को महिला अपराध अनुसंधान सेल पूर्व, पुलिस आयुक्तालय जयपुर में लगाया गया है।

रणवीर सिंह मीणा को शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण), सौरभ तिवाड़ी को लीव रिजर्व बीकानेर रेंज तथा दिनेश कुमार अग्रवाल को लीव रिजर्व भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, जयपुर लगाया गया है। नरेंद्र चौधरी को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर, राजेश कुमार मील को केकड़ी (अजमेर), जया सिंह को खैरथल-तिजारा तथा दुर्गाराम चौधरी को अपराध एवं सतर्कता, जोधपुर रेंज में पदस्थापित किया गया है।

शालिनी राज को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर, सुरेश कुमार खींची को नीमराणा (कोटपूतली-बहरोड़), जबकि संजय कुमार शर्मा को लीव रिजर्व इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी, जयपुर भेजा गया है। मुकेश कुमार सांखला को डूंगरपुर, अब्दुल अहद खान को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल, पुलिस आयुक्तालय जयपुर, जिनेंद्र कुमार जैन को डिस्कॉम अजमेर तथा संजीव कुमार को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुलिस परामर्श एवं सहायता केंद्र, पुलिस आयुक्तालय जयपुर में नियुक्त किया गया है।

देवेंद्र कुमार शर्मा को कमांडेंट 7वीं बटालियन आरएसी भरतपुर, प्रभुलाल धानिया को महिला अपराध अनुसंधान सेल बाड़मेर, भंवरलाल को त्वरित अनुसंधान सेल श्रीगंगानगर, कैलाश सिंह सान्दू को कमांडेंट पीएमडीएस बीकानेर, गोपाल सिंह भाटी को कमांडेंट आरपीटीसी जोधपुर तथा स्वाति शर्मा को एटीएस उदयपुर भेजा गया है। वहीं ज्ञानचंद को अपराध एवं सतर्कता भरतपुर रेंज और राजवीर सिंह चंपावत को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त इंटेलिजेंस एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर लगाया गया है।

15 नवंबर के आदेश निरस्त

गृह विभाग ने 15 नवंबर को जारी किए गए कुछ तबादला आदेशों को निरस्त कर दिया है। निरस्त आदेशों में संदीप सारस्वत (एसीबी से एडीसीपी संगठित अपराध, जयपुर), कीर्ति सिंह (एएसपी लीव रिजर्व कानून एवं व्यवस्था से एएसपी विभागीय जांच प्रकोष्ठ), किशोर सिंह (एएसपी सिरोही से महिला अपराध अनुसंधान सेल बाड़मेर), विजय कुमार सांखला (एएसपी अपराध एवं सतर्कता अजमेर रेंज से केकड़ी) तथा डॉ. लालचंद कायल (एएसपी लीव रिजर्व सतर्कता, जयपुर से खैरथल-तिजारा) शामिल हैं।

यहां देखें पूरी लिस्ट

29 Nov 2025

29 Nov 2025 07:43 am

Rajasthan ASP Transfer: राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, देर रात 26 एएसपी के तबादले; कई पुराने आदेश निरस्त

