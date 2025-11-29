Rajasthan ASP Transfer: राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, देर रात 26 एएसपी के तबादले; कई पुराने आदेश निरस्त

गृह विभाग ने 15 नवंबर को जारी किए गए कुछ तबादला आदेशों को निरस्त कर दिया है। निरस्त आदेशों में संदीप सारस्वत (एसीबी से एडीसीपी संगठित अपराध, जयपुर), कीर्ति सिंह (एएसपी लीव रिजर्व कानून एवं व्यवस्था से एएसपी विभागीय जांच प्रकोष्ठ), किशोर सिंह (एएसपी सिरोही से महिला अपराध अनुसंधान सेल बाड़मेर), विजय कुमार सांखला (एएसपी अपराध एवं सतर्कता अजमेर रेंज से केकड़ी) तथा डॉ. लालचंद कायल (एएसपी लीव रिजर्व सतर्कता, जयपुर से खैरथल-तिजारा) शामिल हैं।