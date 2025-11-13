राजस्थान: जिस रास्ते से होती थी शराब तस्करी, वहीं से पहुंचे हथियार; गुजरात में पकड़े गए आतंकियों का चौंकाने वाला खुलासा

एटीएस को शक है कि अमृतसर से गुजरात तक बनने वाले भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर शराब तस्करी का पुराना रूट अब हथियार सप्लाई का नया गलियारा बन गया है। थाने कम होने और सुनसान इलाकों के कारण तस्कर इसी मार्ग से हथियार ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल, राजस्थान एटीएस ने सभी जिलों में चौकसी बढ़ा दी है और अंतरराज्यीय खुफिया तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है।