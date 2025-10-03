RIICO Big Decision : बल्ले-बल्ले, राजस्थान में अब बड़े उद्योगों के लिए मिलेगी सस्ती जमीन, रीको ने घटाई बड़े भूखंडों की आरक्षित दर

1- 3000 वर्गमीटर तक के भूखंडों की दर वही रहेगी, जो रिजर्व प्राइस फिक्सेशन कमेटी पहले से तय

करती रही है।

2- 3000 से 10,000 वर्गमीटर तक के भू-खंडों पर रिजर्व दर 10 प्रतिशत कम होगी।

3- 10 से 40 हजार वर्गमीटर तक के भू-खंडों पर 15 प्रतिशत की कमी।

4- 1 से 2 लाख वर्गमीटर तक के भू- खंडों पर 30 फीसदी की रियायत दी जाएगी।

5- 40 हजार से 1 लाख वर्गमीटर तक के भू-खंडों की रिजर्व दर 20 प्रतिशत कम रहेगी।

6- 2 लाख वर्गमीटर से अधिक के भू-खंडों की रिजर्व दर 40 प्रतिशत तक घटेगी।

(सभी श्रेणी में तीन हजार वर्ग मीटर तक के भू-खंडों के लिए 3000 वर्गमीटर तक के भू-खंड

की दर को बेस प्राइस मानते हुए गणना की जाएगी)