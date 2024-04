Rajasthan Politics : राजस्थान की BJP प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के एक बयान पर मचा 'बवाल', दिल्ली तक गर्माया सियासी पारा

राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉ ज्योति मिर्धा के एक बयान ने सियासी पारा गरमा कर रख दिया है। दरअसल, डॉ मिर्धा ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान एक सभा में दिए भाषण में संविधान बदलने का ज़िक्र किया, जिसके बाद से वे विरोधियों के निशाने पर आ गई हैं। इस 'विवादित' बयान पर कांग्रेस-भाजपा नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला रफ़्तार पकड़ने लगा है।



मिर्धा-थरूर आमने-सामने

संविधान में बदलाव के बयान पर अब भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर आमने-सामने हैं। मिर्धा के बयान पर थरूर का पलटवार आया है। तो वहीं ज्योति मिर्धा अपनी बात पर बरकरार हैं।



कब तक सच छुपाएगी भाजपा? : शशि थरूर

संविधान में बदलाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी डॉ ज्योति मिर्धा के बयान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'जब अनंत हेगड़े ने संविधान बदलने का राग छेड़ा था, तब भाजपा ने जल्दबाजी में इसे रफा-दफा कर उन्हें उम्मीदवारी से बाहर कर दिया था। अब एक और भाजपा उम्मीदवार कह रही हैं कि भाजपा का लक्ष्य संविधान बदलना है। सच सामने लाने के लिए भाजपा और कितने उम्मीदवारों से मुंह मोड़ेगी?'



After Anant Hegde let the cat out of the bag, BJP leaders hastily stuffed it back in and dropped him from their candidate list. Now another BJP candidate openly says the BJP’s aim is to change the Constitution. How many more candidates can the BJP disavow for revealing the truth… https://t.co/iHYQWWk0mD