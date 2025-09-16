Rajasthan : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग के बीच तालमेल की कमी, 10वीं-12वीं कक्षा के छात्रों पर पड़ी भारी

Rajasthan : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग के बीच तालमेल की कमी ने हजारों बच्चों की जेब पर भार डाल दिया है। जयपुर सहित कई जिलों में 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश पाने वाले छात्रों को दोगुना बोर्ड परीक्षा शुल्क देना पड़ रहा है। दरअसल, बोर्ड ने परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 3 सितंबर तय की थी। इस बीच शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक प्रवेश की तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी। ऐसे में 3 सितंबर से 15 सितंबर के बीच सरकारी और निजी स्कूलों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से बोर्ड की दोगुनी फीस देनी पड़ रही है। बोर्ड के पास 3 सितंबर से अभी तक करोड़ों रुपए अतिरिक्त शुल्क पहुंच चुके हैं।
शिक्षा विभाग ने प्रवेश की तिथि 15 सितंबर कर दी। ऐसे में बोर्ड ने परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि में बदलाव नहीं किया। विभाग और बोर्ड के बीच तालमेल की कमी का खमियाजा छात्रों को उठाना पड़ रहा है। विभाग की ओर से प्रवेश की तिथि बढ़ाने के साथ ही बोर्ड अगर शुल्क जमा कराने की तिथि बढ़ा देता तो छात्रों को परेशानी नहीं होती। ऐसे में अगर सरकार दखल दे तो बोर्ड छात्रों को अतिरिक्त शुल्क वापस कर सकता है।
यह समस्या आ रही है तो इस बारे में विचार किया जाएगा। छात्रों से आया हुआ अतिरिक्त शुल्क वापस हो सकता है। इसके लिए स्कूलों को छात्रों और अतिरिक्त शुल्क की जानकारी हमें भेजनी होगी।
कैलाश शर्मा, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड