राजस्थान हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, उच्च शिक्षा विभाग आया सकते में, तब दी छात्रवृत्ति

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने आदेश की पालना न होने पर अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किए, तब जाकर यू.के. के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट कोर्स कर रहे छात्र को स्कॉलरशिप जारी की गई। अजमेर निवासी आदित्य ने यूके की लीड्स यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में एमएससी मैनेजमेंट कोर्स के लिए स्कॉलरशिप का आवेदन किया, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने उसका स्कॉलरशिप का आवेदन निरस्त कर दिया। अधिवक्ता निकिता भंडारी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने 23 मई 2024 को स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। उसका कोर्स 16 सितंबर 2024 से शुरू होना था। आवेदन के बाद विभाग की और से अलग-अलग समय में जो भी आपत्तियां उठाई गई, याचिकाकर्ता की ओर से उनका निस्तारण कर दिया गया।