राजस्थान: 5 दिन से लापता राजन्ती का शव कुएं में मिला, पोते के जन्म की खुशी मातम में बदली

जमवारामगढ़ । उपखंड क्षेत्र के समीपवर्ती मालावाला गांव में पांच दिन से लापता महिला किसान राजन्ती मीना का शव परिवार के शामलाती कुएं से बरामद हुआ। शव मिलने के बाद गांव और परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि राजन्ती मीना पांच दिन पूर्व खेतों में बाजरे की फसल की रखवाली और चारा लेने निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। बेटे प्रहलाद और परिजनों ने गांव, रिश्तेदारी और खेत-खलिहानों में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। चौथे दिन ढाणी में स्थित पुश्तैनी मकान के पीछे इंद्रगढ़ सीमा पर बने कुएं से बदबूं आने पर ग्रामीणों ने टॉर्च से देखा तो शव दिखाई दिया।
सूचना पर जमवारामगढ़ थाना पुलिस और एसडीआरएफ टीम शनिवार देर रात घटनास्थल पर पहुंची। दो घंटे की मशक्कत के बाद रविवार सुबह करीब तीन बजे शव बाहर निकाला गया और उप जिला अस्पताल जमवारामगढ़ की मोर्चरी में रखवाया गया। शव देखते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। गमगीन माहौल में ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने ढांढस बंधाया।
सुबह परिजन अस्पताल खुलने का इंतजार करते रहे, लेकिन पोस्टमार्टम में देरी होती रही। उप जिला अस्पताल प्रशासन ने मामला साईवाड़ पीएचसी क्षेत्र का बताकर पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। बीसीएमओ डॉ. गौतम शर्मा ने साईवाड़ प्रभारी चिकित्सक को सूचना दी, लेकिन अवकाश पर होने से अन्य चिकित्सकों को बुलाकर 12:30 बजे पोस्टमार्टम हो सका।
देरी के कारण अंतिम संस्कार शाम 4 बजे ही हो पाया। ग्रामीणों ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताई। मालावाला निवासी जगदीश नारायण शर्मा ने बताया कि सुबह अस्पताल खुलते ही पोस्टमार्टम होना चाहिए था। क्षेत्र का बहाना बनाकर देरी की गई। यह मनमानी बंद होनी चाहिए।
राजन्ती मीना के पति रमसीलाल मीना का 35 साल पहले दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतका ने बेटे प्रहलाद को पाला-पोसा और उसकी शादी करवाई। हाल ही में पोते के जन्म पर परिवार में खुशी थी, लेकिन अचानक इस हादसे ने सबको गहरे सदमे में डाल दिया। पोते-पोतियों को अब दादी का स्नेह नहीं मिल पाएगा। परदादी छोटे बच्चों को देखकर फूट-फूटकर रो रही थी।
