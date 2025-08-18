राजस्थान: 5 दिन से लापता राजन्ती का शव कुएं में मिला, पोते के जन्म की खुशी मातम में बदली

जमवारामगढ़ । उपखंड क्षेत्र के समीपवर्ती मालावाला गांव में पांच दिन से लापता महिला किसान राजन्ती मीना का शव परिवार के शामलाती कुएं से बरामद हुआ। शव मिलने के बाद गांव और परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि राजन्ती मीना पांच दिन पूर्व खेतों में बाजरे की फसल की रखवाली और चारा लेने निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। बेटे प्रहलाद और परिजनों ने गांव, रिश्तेदारी और खेत-खलिहानों में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। चौथे दिन ढाणी में स्थित पुश्तैनी मकान के पीछे इंद्रगढ़ सीमा पर बने कुएं से बदबूं आने पर ग्रामीणों ने टॉर्च से देखा तो शव दिखाई दिया।