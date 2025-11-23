Rajasthan : बजट 2026 में लिखी जाएगी 20 साल आगे के राजस्थान की इबारत, AI से होगी मॉनिटरिंग

Rajasthan : जयपुर. विकसित राजस्थान @2047 विजन में शामिल आर्थिक विकास, पर्यावरण व सामाजिक सुरक्षा और शासन सुधार की राह पर अगला बजट पहला कदम होगा। पूर्व मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जहां सभी विभागों को इस को ध्यान में रखकर ही अगले बजट के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे, वहीं नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पदभार संभालने के बाद स्पष्ट कर दिया है कि यह विजन उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।