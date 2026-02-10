Rajasthan Budget 2026-27 : मिलिए वित्त मंत्री के 5 ‘पिलर्स’ से जिन्होंने बनाया बजट, जानते हैं ये महिला अधिकारी कौन हैं?  

जयपुर। बुधवार सुबह 11 बजे जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, तो पूरे प्रदेश की निगाहें उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी पर टिकी होंगी। लेकिन इस बजट भाषण के हर शब्द, हर आंकड़े और हर योजना के पीछे वित्त विभाग की एक कोर टीम का हाथ है। बजट को अंतिम रूप देने के बाद हुए 'फोटो सेशन' में वित्त मंत्री के साथ जो पांच चेहरे नजर आए, वे राजस्थान प्रशासनिक और वित्तीय सेवा के सबसे अनुभवी दिग्गज हैं।