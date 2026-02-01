25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Bus Strike: निजी बस ऑपरेटर्स और परिवहन विभाग अड़े, अब आंदोलन तेज करने की चेतावनी

Rajasthan Bus Strike: राजस्थान में निजी बसों की हड़ताल के दो दिन हो गए हैं। निजी बस ऑपरेटरों की मांगों पर विभाग सहमत नहीं है। वहीं, बस ऑपरेटर मांगें नहीं माने जाने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Feb 25, 2026

Rajasthan Bus Strike: फोटो पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में निजी बसों की हड़ताल के दो दिन हो गए हैं। निजी बस ऑपरेटरों की मांगों पर विभाग सहमत नहीं है। वहीं, बस ऑपरेटर मांगें नहीं माने जाने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं। इस पर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है।

विभाग ने बस ऑपरेटरों को दो टूक कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। इसके बाद परिवहन विभाग और बस ऑपरेटर्स आमने-सामने हो गए हैं। इसी टकराव के बीच बुधवार को बस ऑपरेटरों और विभाग के बीच कोई वार्ता नहीं हुई। गुरुवार को बस ऑपरेटरों की ओर से रैली निकाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

कहीं परेशानी तो कहीं मिला-जुला असर

बस ऑपरेटरों का हड़ताल का बुधवार को असर देखने को मिला। कई जिलों में निजी बसों का संचालन ठप रहा तो कुछ जिलों में हड़ताल का मिला-जुला असर रहा। इधर, हड़ताल का एक असर यह भी रहा कि रोडवेज बसों में यात्री भार 25 फीसदी तक बढ़ गया। रोडवेज ने सभी डिपो ने बसों को अतिरिक्त संचालन के निर्देश जारी कर रखे हैं। जयपुर के सिंधी कैंप पर स्लीपर बसें नहीं चली।

निजी बस ऑपरेटर्स की ये मांगे

  • आरटीओ सेकंड और परिवहन निरीक्षक को एपीओ करें
  • सीज किए गए वाहनों को तत्काल प्रभाव से रिलीज करें
  • निलंबित आरसी व फिटनेस को बहाल की जाए

-- नियमों के विपरीत बनाए गए चालानों को विलोपित करने की भी मांग

-- स्टेज कैरिज बस की छत पर माल ढुलाई के प्रावधानों को लागू किया जाए

--सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा बनाए गए सभी नियमों को 1 अप्रेल 2026 से लागू किया जाए

-- एआईटीपी से कवर बसों के लिए अलग टैक्स स्लैब निर्धारित की जाए

बस ऑपरेटरों की जो भी उचित मांगों पर वार्ता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यात्रियों की सुरक्षा से समझौता विभाग नहीं करेगा।

पुरुषोत्तम शर्मा, आयुक्त, परिवहन विभाग

ये भी पढ़ें

निजी बसों की हड़ताल पर अब परिवहन विभाग सख्त, जबरन बसों का संचालन रोका तो कार्रवाई, पुलिस अलर्ट
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Feb 2026 09:25 pm

Published on:

25 Feb 2026 09:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Bus Strike: निजी बस ऑपरेटर्स और परिवहन विभाग अड़े, अब आंदोलन तेज करने की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पंचायत चुनाव की उलटी गिनती शुरू, फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 18.91 लाख मतदाता चुनेंगे जयपुर जिले की गांवों की सरकार

Panchayat elections, Rajasthan Panchayat elections, Panchayat elections date, Rajasthan Panchayat elections latest news, Panchayat elections update news, Jaipur news, Rajasthan news, Rajasthan voter list, Rajasthan latest voter list, Panchayat elections news, पंचायत चुनाव, राजस्थान पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव डेट, राजस्थान पंचायत चुनाव लेटेस्ट न्यूज, पंचायत चुनाव अपडेट न्यूज, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, राजस्थान वोटर लिस्ट, राजस्थान लेटेस्ट वोटर लिस्ट, पंचायत चुनाव न्यूज
जयपुर

Jaipur Murder: पिता के हत्यारे दोनों बेटे गिरफ्तार, लाठी और सरियों से पीटकर की थी हत्या

Jaipur Murder
जयपुर

होलिका दहन और रंग वाली होली के बीच एक दिन का अंतर, जानें ऐसा क्यों हो रहा है पहली बार

Holi 2026
धर्म और अध्यात्म

प्रिंस ऑफ वेल्स ने मंजूर की थी अल्बर्ट हॉल की डिजाइन, 14 किलो का था प्रताप का कवच

जयपुर

होली गिफ्ट: जयपुर-दिल्ली लेन पर ट्रैफिक शुरू होने की उम्मीद, हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.