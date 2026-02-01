Rajasthan Bus Strike: निजी बस ऑपरेटर्स और परिवहन विभाग अड़े, अब आंदोलन तेज करने की चेतावनी

बस ऑपरेटरों का हड़ताल का बुधवार को असर देखने को मिला। कई जिलों में निजी बसों का संचालन ठप रहा तो कुछ जिलों में हड़ताल का मिला-जुला असर रहा। इधर, हड़ताल का एक असर यह भी रहा कि रोडवेज बसों में यात्री भार 25 फीसदी तक बढ़ गया। रोडवेज ने सभी डिपो ने बसों को अतिरिक्त संचालन के निर्देश जारी कर रखे हैं। जयपुर के सिंधी कैंप पर स्लीपर बसें नहीं चली।