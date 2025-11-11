Rajasthan News: राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत का दिल्ली ट्रांसफर, प्रशासनिक हलकों में हलचल

सुधांश पंत। फाइल फोटो पत्रिका
जयपुर। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत का दिल्ली तबादला कर दिया गया है। उन्हें केंद्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नियुक्ति संबंधी कैबिनेट कमेटी ने यह नियुक्ति दी है। सुधांश पंत के दिल्ली ट्रांसफर से प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
सुधांश पंत की नियुक्ति 30 नवंबर को मौजूदा सामाजिक न्याय अधिकारिता सचिव अमित यादव की सेवानिवृत्ति के बाद प्रभावी होगी। 1991 बैच के पंत को 1 जनवरी, 2024 से राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया था।
बता दें कि मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सोमवार को ही सीओएस बैठक के दौरान अफसरों से कहा था कि अपना आचरण सुधारिए। जल्द ही एक बड़ा धमाका होने वाला है, आप सब भौचक्के रह जाएंगे, लोग कहेंगे क्या सभी ऐसे ही होते है। सचिवालय में दिनभर यह चर्चा का विषय बना रहा था। इसी बीच देर रात को सुधांश पंत के केंद्र में जाने के नियुक्ति के आदेश जारी हुए।
राजस्थान कैडर के 1991 बैच के आईएएस सुधांश पंत की पहली पोस्टिंग बतौर एसडीओ जयपुर में 1993 में हुई थी। इसके बाद जैसलमेर और झुंझुनूं का कलेक्टर बनाया गया था। इसके बाद वे विभिन्न पदों पर रहे। गहलोत सरकार में उनका तीन महीने में ही तीन बार तबादला हुआ था। भजनलाल सरकार ने उन्हें 1 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव बनाया था। लेकिन, अब सुधांश पंत को अचानक दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर बुलाया गया है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग