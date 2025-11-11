Rajasthan News: राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत का दिल्ली ट्रांसफर, प्रशासनिक हलकों में हलचल

राजस्थान कैडर के 1991 बैच के आईएएस सुधांश पंत की पहली पोस्टिंग बतौर एसडीओ जयपुर में 1993 में हुई थी। इसके बाद जैसलमेर और झुंझुनूं का कलेक्टर बनाया गया था। इसके बाद वे विभिन्न पदों पर रहे। गहलोत सरकार में उनका तीन महीने में ही तीन बार तबादला हुआ था। भजनलाल सरकार ने उन्हें 1 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव बनाया था। लेकिन, अब सुधांश पंत को अचानक दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर बुलाया गया है।