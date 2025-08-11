राजस्थान निकाय चुनाव में इस बार 10175 पार्षद चुनेगी जनता, प्रदेश के किस जिले में है सबसे कम और सबसे अधिक वार्ड, जानें

राजस्थान सरकार के मंत्रियों की ओर से हाल में मीडिया से कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के लिए परिसीमन का कार्य पूरा करवाकर, दिसम्बर तक चुनाव करवा लिए जाएंगे। पर हकीकत यह है कि पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदन लाल भाटी की अध्यक्षता में मई में बनाए गए आयोग की रिपोर्ट बिना ओबीसी सीटों का निर्धारण संभव नहीं और अभी तक आयोग इस कार्य के लिए सर्वे तक शुरू नहीं कर पाया है।