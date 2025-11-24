Rajasthan: नंबर प्लेट क्लोनिंग; एक नंबर के दो वाहन सड़क पर दौड़ रहे, चालान मिले तो असली मालिक हैरान

जयपुर। आपके वाहन का नंबर अगर किसी दूसरे वाहन पर दिख जाए तो चौंकना लाजिमी है। जयपुर में वाहन चालक कुछ ऐसे ही हैरान हो रहे हैं। जयपुर शहर में एक ही नंबर के दो वाहन दौड़ रहे हैं। दरअसल, चालान से बचने के लिए वाहनों में फर्जी नंबर प्लेट लगाई जा रही हैं तो किसी ने वीआइपी नंबर लेने के लिए फर्जी तरीके से आरटीओ से नंबर जारी करा लिया। यातायात पुलिस की ओर से चालान आने पर असली वाहन मालिकों को फर्जीवाड़े का पता चल रहा है। अब पीड़ित आरटीओ से लेकर यातायात पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं।