कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमे के आदेश, पत्नी को दिखाने के बहाने मां से ली थी MF हुसैन की पेंटिंग, नहीं लौटाई

रोहित सिंह महियारिया की शिकायत पर दर्ज मामले में अदालत ने कहा, रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि आरोपी पर IPC की धारा 406 के तहत मुकदमा चलाने के पर्याप्त आधार हैं। रोहित ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2014 में भंवर जितेंद्र सिंह ने उनकी मां, जो पूर्व सांसद हैं, से एमएफ हुसैन की पेंटिंग अपनी पत्नी को दिखाने के बहाने उधार ली थी, जिसे अब तक वापस नहीं किया गया।