Pali Road Accident: 2 बहनों के इकलौते भाई का सिर फटा, सड़क पर बिखरा खून, टेंपो चालक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर



अस्पताल पहुंचे घायल युवक के परिजनों ने बताया कि श्यामलाल दो बहनों में सबसे छोटा है। बुधवार रात घर पर बजरी का आटा देने आया। इसके बाद वो बाइक लेकर मंडिया रोड की मुख्य सड़क होते हुए हरिओम होटल के पास लोडिंग टेंपो ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में घायल युवक के परिजन और रिश्तेदार के साथ लोग जमा हो गए।