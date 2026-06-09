Rajasthan Congress: निकाय, पंचायत और विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस का दांव, विधायकों और प्रत्याशियों को बनाया बूथ एजेंट

राजस्थान में आगामी निकाय, पंचायत और विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयोग किया है। प्रदेश कांग्रेस ने विधायकों और विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों को बूथ स्तर का एजेंट बना दिया है। पार्टी का मानना है कि चुनाव जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बूथ प्रबंधन है और इसी मोर्चे पर मजबूती लाने के लिए यह रणनीति अपनाई गई है। कांग्रेस नेतृत्व को उम्मीद है कि इस कदम से चुनावी प्रक्रिया पर बेहतर निगरानी रखने के साथ संगठन को जमीनी स्तर पर भी मजबूती मिलेगी।