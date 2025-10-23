राजस्थान कांग्रेस में नई टीम की तैयारी, दिल्ली की बैठक में लगेगी मुहर; जिलाध्यक्ष बनने की दौड़ में 3000 नेता



राजस्थान के 50 जिलों में नियुक्त 30 केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने अपनी रायशुमारी रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है। अब वेणुगोपाल इन रिपोर्टों के आधार पर प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर जिलाध्यक्षों के नाम फाइनल करेंगे। बताया जा रहा है कि नए जिलाध्यक्षों को पहले की तुलना में अधिक अधिकार दिए जाएंगे, ताकि संगठनात्मक स्तर पर पार्टी को मजबूती मिल सके।