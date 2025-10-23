Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान कांग्रेस में नई टीम की तैयारी, दिल्ली की बैठक में लगेगी मुहर; जिलाध्यक्ष बनने की दौड़ में 3000 नेता

Rajasthan Congress: राजस्थान कांग्रेस संगठन में जल्द ही बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। कांग्रेस नेतृत्व ने 24 अक्टूबर को दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। इसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल राजस्थान के पर्यवेक्षकों से वन-टू-वन बातचीत कर उनकी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे।

2 min read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 23, 2025

Rajasthan Congress

Rajasthan Congress meeting (Patrika File Photo)

Rajasthan Congress: राजस्थान कांग्रेस संगठन में लंबे समय से लंबित जिलाध्यक्षों की नियुक्ति अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। कांग्रेस नेतृत्व ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 24 अक्टूबर को दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई है।


बता दें कि बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल राजस्थान से जुड़े 30 पर्यवेक्षकों के साथ वन-टू-वन फीडबैक मीटिंग करेंगे। इस दौरान पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी।


बैठक में राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट से भी वेणुगोपाल रिपोर्ट के आधार पर रायशुमारी कर सकते हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिलों के संगठनात्मक हालात की समीक्षा करना और नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को अंतिम रूप देना है।


जोधपुर में 20 दावेदार, छह नामों का पैनल तैयार


जोधपुर शहर जिला कांग्रेस की बात करें तो यहां करीब 20 नेताओं ने जिलाध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया था। पर्यवेक्षक सुशांत मिश्रा ने सृजन संगठन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से व्यापक फीडबैक लिया था।


बताया जा रहा है कि छह नामों का एक संभावित पैनल तैयार किया गया है। अब इन नामों पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व स्तर पर चर्चा होगी। चयन के दौरान संगठनात्मक सक्रियता, पार्टी निष्ठा और स्थानीय पकड़ को प्राथमिकता दी जाएगी।


रिपोर्ट के आधार पर होगा अंतिम निर्णय


राजस्थान के 50 जिलों में नियुक्त 30 केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने अपनी रायशुमारी रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है। अब वेणुगोपाल इन रिपोर्टों के आधार पर प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर जिलाध्यक्षों के नाम फाइनल करेंगे। बताया जा रहा है कि नए जिलाध्यक्षों को पहले की तुलना में अधिक अधिकार दिए जाएंगे, ताकि संगठनात्मक स्तर पर पार्टी को मजबूती मिल सके।


3000 से ज्यादा आवेदन, जयपुर में सबसे ज्यादा दावेदारी


राजस्थान कांग्रेस में जिलाध्यक्ष बनने के लिए अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला है। अकेले राजस्थान से लगभग 3000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। जयपुर शहर अध्यक्ष पद के लिए 32 लोगों ने आवेदन किए हैं, जबकि जयपुर ग्रामीण पूर्व और जयपुर ग्रामीण पश्चिम से 60 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। कई विधायकों, पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने भी इस बार जिलाध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया है।


2028 विधानसभा चुनावों की तैयारी


कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि जिला स्तर पर मजबूत संगठन तैयार करने से पार्टी आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी। राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘संगठन सृजन अभियान’ के तहत यह प्रक्रिया चलाई जा रही है। इस अभियान के जरिए पार्टी 2028 के विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में संगठन को पुनर्गठित कर जमीनी स्तर पर नई ऊर्जा भरना चाहती है।


24 अक्टूबर की बैठक में सभी जिलों के छह-छह नामों के पैनल की रिपोर्ट एआईसीसी नेतृत्व को सौंपी जाएगी। इसके बाद जल्द ही राजस्थान कांग्रेस में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों की औपचारिक घोषणा की जाएगी, जिससे संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह सक्रिय हो सके।

ये भी पढ़ें

जयपुर में दिवाली पर आग का तांडव: 57 जगहों पर भड़की लपटें, एक जगह 2 लोग मरने से बचे, नरेड़ा कॉलोनी में एक चिंगारी से सब खत्म
जयपुर
Fire breaks out in Jaipur on Diwali

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान कांग्रेस में नई टीम की तैयारी, दिल्ली की बैठक में लगेगी मुहर; जिलाध्यक्ष बनने की दौड़ में 3000 नेता

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Diwali Gift: राजस्थान के इस जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए 82.60 हैक्टेयर भूमि आवंटन की मंजूरी

Jaipur SMS Hospital Fire Tragedy Rajasthan CM Bhajan Lal Announces compensation of Rs 10 lakh each to dependents of deceased
जयपुर

Electricity Connections: दीपोत्सव से पहले 37,000 घरों में पहुंची रोशनी, मात्र 20 दिन में जारी हुए नए बिजली कनेक्शन

Electricity Connection
जयपुर

Diwali Pollution: दिवाली के बाद राजस्थान के 24 शहरों में सांस लेना हुआ मुश्किल, भिवाड़ी सबसे प्रदूषित

जयपुर

Jaipur Hit and Run Case: पूर्व मंत्री के नाबालिग बेटे की जानलेवा ओवरस्पीड, टक्कर से 2 कारों के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बची जान

Jaipur hit and run case
जयपुर

अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी, तभी मधुमक्खियों ने किया हमला, शव छोड़कर भागे परिजन, रिश्तेदार और ग्रामीण

bee attack
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.