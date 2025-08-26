Rajasthan: कांस्टेबल 41 साल पहले बर्खास्त, सेवानिवृत्ति के भी 7 साल बाद मिला इंसाफ, जानें पूरा मामला

न्यायाधीश आनंद शर्मा ने रमेश की 23 साल पुरानी याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया। इस बीच याचिकाकर्ता अब सेवानिवृत्ति आयु से 7 साल अधिक का हो चुका है। अधिवक्ता संदीप भगवती ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता वर्ष 1979 में कांस्टेबल नियुक्त हुआ। इसी दौरान सरकार के पास एक शिकायत पहुंची, जिसमें कहा कि उसका वास्तविक नाम मोहन लाल होने व भाई रमेश के दस्तावेज से नौकरी हासिल की। इस कारण उसे जनवरी, 1984 में निलंबित और जून 1984 में बर्खास्त कर दिया गया। इसके खिलाफ विभागीय अपील भी नवंबर, 1984 में खारिज हो गई।