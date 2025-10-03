‘BJP सरकार की मिलीभगत ने बच्चों की जान ली’, डोटासरा ने लगाए गंभीर आरोप; मां को दोषी बताने पर सुनाई खरी-खोटी

वहीं, सीकर के एक मामले में डॉक्टर द्वारा दवा प्रिस्क्राइब करने की बात सामने आई है, जिसके बाद फार्मासिस्ट और डॉक्टर पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। बता दें, भरतपुर और सीकर में डेक्सट्रोमेथारपन कफ सिरप के सेवन से दो बच्चों की मौत हुई थी। सीकर के हाथीदेह पीएचसी में एक बच्चे को यह प्रतिबंधित दवा दी गई थी, जिसका मामला अब जांच के दायरे में है।