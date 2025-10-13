Rajasthan Cricket Association : डीडी कुमावत के खिलाफ बगावत, कमेटी के चार अन्य सदस्य लामबंद

राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी के संयोजक दीनदयाल कुमावत ने इन विवादों के संबंध में कहा कि कमेटी के चार सदस्यों के लगाए गए आरोप पूर्णतया निराधार हैं। इन सभी सदस्यों की कोई बैठक आहूत नहीं की गई है। इनमें से एक सदस्य पिंकेश जैन तो विदेश में है। एक अलवर में हैं और एक दिल्ली में हैं, तो बैठक कैसे हो सकती है। रही बात ओंबड्समैन के अपॉइंटमेंट की तो 5 सितंबर को आयोजित की गई आरसीए की जनरल बॉडी मीटिंग में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से संयोजक को अधिकृत किया था कि वह लोकपाल की नियुक्ति अपने स्तर पर कर लेवें। रही बात आरसीए की चयन समिति में लिए गए अन्य निर्णय की तो उन बैठकों में भी एडहॉक कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं किसी दबाव में आकर कोई काम नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े।