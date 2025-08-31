Rajasthan Crime: किराए पर खाते देकर 5 राज्यों में 10 करोड़ की ठगी, 7 साइबर ठग दबोचे

डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि 24 अगस्त को पुलिस कंट्रोल रूम में मानसरोवर में अपहरण की सूचना मिली थी। टीम ने अपहरण की सूचना देने वाले अनुज कुमार को पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि युवक ने खुद के अपहरण की पुलिस को झूठी सूचना दी थी। जांच में सामने आया कि अनुज परिचित मुकेश सिंह से मिलने आया था, जिसके पास झुंझुनूं थाने का हिस्ट्रीशीटर राकेश उर्फ हनी मौजूद था। तलाशी के दौरान तीनों के पास से 8 मोबाइल, 2 एटीएम कार्ड और 2 सिम कार्ड बरामद हुए।