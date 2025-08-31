Rajasthan Crime: किराए पर खाते देकर 5 राज्यों में 10 करोड़ की ठगी, 7 साइबर ठग दबोचे

Rajasthan Crime: जयपुर। पुलिस कमिश्नरेट की साइबर सेल, मानसरोवर व शिप्रापथ थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर पांच राज्यों में 10 करोड़ की ठगी करने वाले 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 17 कम्प्यूटर, 32 मोबाइल, 16 अतिरिक्त सिम कार्ड, 30 एटीएम कार्ड सहित 2.35 लाख रुपए और दस्तावेज बरामद किए हैं।
आरोपी साइबर ठगी के लिए किराए पर बैंक खाते उपलब्ध करवाते थे। गिरोह से मिले बैंक खातों के खिलाफ राजस्थान, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश में साइबर पोर्टल पर 25 शिकायतें दर्ज हैं।
डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि 24 अगस्त को पुलिस कंट्रोल रूम में मानसरोवर में अपहरण की सूचना मिली थी। टीम ने अपहरण की सूचना देने वाले अनुज कुमार को पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि युवक ने खुद के अपहरण की पुलिस को झूठी सूचना दी थी। जांच में सामने आया कि अनुज परिचित मुकेश सिंह से मिलने आया था, जिसके पास झुंझुनूं थाने का हिस्ट्रीशीटर राकेश उर्फ हनी मौजूद था। तलाशी के दौरान तीनों के पास से 8 मोबाइल, 2 एटीएम कार्ड और 2 सिम कार्ड बरामद हुए।
एडिशनल डीसीपी (साउथ) ललित किशोर शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राकेश कुमार उर्फ हनी (26) सिंघाना झुंझुनूं, मुकेश सिंह (30) अनुज कुमार (21) गुढा झुंझुनूं, अजरूद्दीन अहमद उर्फ अजर (26) संजय नगर शास्त्री नगर, आरिश खान (20) शिवाजी नगर भट्टा बस्ती, कन्हैयालाल (24) और चन्द्र प्रकाश पूर्बिया (27) पांच्यावाला चित्रकूट का रहने वाला है।
आरोपी राकेश हनी गैंग का सरगना है। मुकेश राकेश का दोस्त और सहयोगी है। अनुज, आरिश, अजरूद्दीन और कन्हैया लाल बैंक खाते उपलब्ध करवाने वाले हैं। चन्द्र प्रकाश पूर्बिया बैंक खाते ऑपरेट करता है।