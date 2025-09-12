Rajasthan Culture: जयपुर में पहली बार होगा भव्य “घूमर फेस्टिवल, दिखेगी राजस्थान की लोकसंस्कृति की झलक

Ghoomar Festival 2025: जयपुर। राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और महिला सशक्तिकरण को नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से राजधानी जयपुर में आगामी 15 नवम्बर को पहली बार "घूमर फेस्टिवल-2025" का आयोजन किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर गुरुवार को जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई।
जिला कलक्टर ने अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि यह आयोजन राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं का भव्य प्रतीक बन सके। पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक डॉ. पुनीता सिंह ने बताया कि यह फेस्टिवल लोकसंस्कृति का उत्सव होने के साथ-साथ महिला शक्ति को भी सशक्त संदेश देगा।
1-प्रतिभागियों का ऑनलाइन पंजीकरण 15 सितम्बर से शुरू होगा।
2-प्रत्येक संस्था से अधिकतम 20 प्रतिभागियों के समूह पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी।
3-पंजीकृत संस्थाओं को 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
4-फेस्टिवल से पूर्व 9 से 13 नवम्बर तक विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
5-चित्रकूट स्टेडियम, पोलो ग्राउंड और भवानी निकेतन कॉलेज ग्राउंड को संभावित स्थल के रूप में चुना गया है।