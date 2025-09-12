Rajasthan Culture: जयपुर में पहली बार होगा भव्य “घूमर फेस्टिवल, दिखेगी राजस्थान की लोकसंस्कृति की झलक

Ghoomar Festival 2025: जयपुर। राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और महिला सशक्तिकरण को नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से राजधानी जयपुर में आगामी 15 नवम्बर को पहली बार "घूमर फेस्टिवल-2025" का आयोजन किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर गुरुवार को जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई।