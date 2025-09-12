Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Culture: जयपुर में पहली बार होगा भव्य “घूमर फेस्टिवल, दिखेगी राजस्थान की लोकसंस्कृति की झलक

Rajasthan Tourism,: राजस्थान की लोकसंस्कृति और महिला सशक्तिकरण को नई पहचान दिलाएगा घूमर फेस्टिवल, 15 सितम्बर से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीकरण, 9 से 13 नवम्बर तक होंगी कार्यशालाएं

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 12, 2025

Ghoomar Festival 2025: जयपुर। राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और महिला सशक्तिकरण को नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से राजधानी जयपुर में आगामी 15 नवम्बर को पहली बार "घूमर फेस्टिवल-2025" का आयोजन किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर गुरुवार को जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई।

जिला कलक्टर ने अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि यह आयोजन राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं का भव्य प्रतीक बन सके। पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक डॉ. पुनीता सिंह ने बताया कि यह फेस्टिवल लोकसंस्कृति का उत्सव होने के साथ-साथ महिला शक्ति को भी सशक्त संदेश देगा।

ये भी पढ़ें

School Education: टीसी में देरी पर शिक्षा निदेशालय सख्त, प्राइवेट स्कूलों पर होगी कार्रवाई
जयपुर
Rajasthan Education Department for Rakshabandhan New order know what it is

ये रहेंगे नियम

1-प्रतिभागियों का ऑनलाइन पंजीकरण 15 सितम्बर से शुरू होगा।
2-प्रत्येक संस्था से अधिकतम 20 प्रतिभागियों के समूह पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी।
3-पंजीकृत संस्थाओं को 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

4-फेस्टिवल से पूर्व 9 से 13 नवम्बर तक विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
5-चित्रकूट स्टेडियम, पोलो ग्राउंड और भवानी निकेतन कॉलेज ग्राउंड को संभावित स्थल के रूप में चुना गया है।

ये भी पढ़ें

Bisalpur Dem: 50 दिन से लगातार खुले हैं गेट, जानें अब तक कितना बह गया पानी
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 12:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Culture: जयपुर में पहली बार होगा भव्य “घूमर फेस्टिवल, दिखेगी राजस्थान की लोकसंस्कृति की झलक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.