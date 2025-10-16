ऑनलाइन शॉपिंग वाले सावधान, दिवाली पर इन चार तरीकों से खाता हो रहा खाली, पुलिस ने किया अलर्ट

राजस्थान पुलिस ने आमजन से तुरंत सतर्क होने और निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का पालन करने की अपील की है, सिर्फ आधिकारिक उपयोग: ई- कॉमर्स कम्पनियों की अधिकृत वेबसाइट या उसके आधिकारिक मोबाइल ऐप का ही प्रयोग करें। OTP/PIN साझा न करें, किसी भी व्यक्ति को अपना OTP, बैंक अकाउंट या कार्ड नम्बर बताने की गलती न करें। किसी भी अज्ञात या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। गूगल पर मिले कस्टमर केयर नंबरों पर भरोसा न करें, केवल ऐप/वेबसाइट में दिए गए आधिकारिक नम्बर का ही प्रयोग करें। ईनाम या लकी ड्रा जैसे लुभावने ऑफर्स के झांसे में आकर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। यदि धोखाधड़ी होती है, तो तुरंत साइबर हेल्पलाईन नम्बर 1930 पर कॉल करें। इसकी सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन साइबर पुलिस स्टेशन पर देवे। साइबर क्राइम की शिकायत https://cybercrime.gov.in पोर्टल पर भी दर्ज की जा सकती है।