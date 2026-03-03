Rajasthan Dams : राजस्थान के 200 पुराने और जर्जर बांधों का होगा कायाकल्प, ₹300 करोड़ मंजूर

इस योजना में वर्ल्ड बैंक समर्थित DRIP प्रोजेक्ट के तहत काम होगा। अगले 10 साल में 736 बांधों के पुनर्विकास का लक्ष्य है। इसमें बीसलपुर, जवाई, माही बजाज सागर जैसे बड़े बांधों को भी शामिल किया गया है। टोंक जिले के 140 साल पुराने टोरड़ी सागर बांध के लिए ईआरसीपी के तहत अलग से 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।