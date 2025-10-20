Diwali Special : जयपुर की दिवाली के दीवाने थे ब्रिटिश शासक व राजा-महाराजा, भव्य आतिशबाजी देख मंत्र मुग्ध हो जाती थी गुलाबी शहर की जनता

पहले दिवाली की रात को जयगढ़ स्थित काल भैरव की पूरे विधि विधान से पूजा व तांत्रिक अनुष्ठान हुआ करता था। काल भैरव को खजाने का मालिक माना जाता रहा है। इन्हें चमत्कारिक भैरव भी माना जाता है। जानकारों का कहना है कि पहले आतिशबाजी इतनी भव्य होती थी कि एक बार नाहरगढ़ किले के नीचे पहाड़ी पर आतिशबाजी से शुभ दिवाली को दर्शाया गया। इसके लिए शोरगरों ने कई दिनों तक तैयारी की थी। लोगों ने अपने घर की छतों, बाजार और चौपड़ से ही इस नजारे को देखा था। उस दौर में यह दृश्य वाकई अद्भुत था। शोरगरों की इस कला के बदले में उन्हें इनाम भी मिला था।