Rajasthan: जासूसी नेटवर्क में अब नशेड़ियों को शामिल कर रहे ड्रग तस्कर,नशे के बदले मांगी सेना की गोपनीय जानकारी

हाल ही में पकड़े गए एक जासूस ने जांच एजेंसियों को बताया कि पंजाब के कुछ तस्कर पाकिस्तान के हैंडलर्स से संपर्क में हैं और नशेड़ियों के जरिए सेना की गतिविधियों, संवेदनशील इलाकों में मूवमेंट, यहां तक कि फाइबर केबल जंक्शन बॉक्स तक की जानकारी हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान भारतीय सीमा में इग्स उपलब्ध करवाने के बदले भारतीय तस्करों से पैसे लेने के बजाय उनसे जासूसी करवा रहा है। बदले में तस्कर नशा करने वालों को पैसे का प्रलोभन देकर उनसे सूचनाएं इकठ्ठा करते हैं, ताकि नशा खरीदने के लिए उन्हें धन की कमी न रहे।