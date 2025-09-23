राजस्थान में सर्दियों में बिजली की डिमांड पहुंच सकती 20,300 मेगावाट, सीएम भजनलाल बोले- पावर कट बर्दाश्त नहीं

उर्जा विकास निगम के अधिकारियों के मुताबिक अनुमानित मांग और उपलब्ध बिजली के बीच 2000 से 2500 मेगावाट की कमी है। इस गेप को दूर करने के लिए शॉर्ट-टर्म अनुबंध किए जा रहे हैं। साथ ही एक्सचेंज से बिजली लेने का प्लान भी तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने ऊर्जा मंत्री से लेकर ऊर्जा सचिव तक कहा है कि किसी भी हाल में पावर कट बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।