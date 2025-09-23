राजस्थान में कर्मचारी महासंघ कर रहा बड़े आंदोलन की तैयारी, इन मांगों को लेकर सरकार से है नाराजगी



राठौड़ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिकों को 10% ग्रामीण भत्ता मिलना चाहिए। कर्मचारियों को 300 पीएल की सीमा बढ़ाकर सेवानिवृत्ति तक लागू किया जाए। संविदा और ठेका कर्मचारियों को बोनस अंक देकर चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में शामिल करने की व्यवस्था हो। 24 सितंबर के प्रस्तावित धरने को लेकर महासंघ ने राज्य कर्मचारी संघों और अन्य संगठनों से समर्थन भी मांगा है। इसके लिए विभिन्न कार्यालयों में जाकर कर्मचारियों से संपर्क साधा जा रहा है।