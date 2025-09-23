Jaipur: स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए जयपुर RTO का नया अभियान, नियम न मानने वाली बसें जब्त होंगी



राजेंद्र सिंह ने कहा, जयपुर में स्कूल बच्चों को ले जाने के लिए लगभग 2,500 वाहन हैं, जिनमें ज्यादातर बसें हैं। नियमित जागरूकता अभियानों के चलते अधिकांश बसों ने सभी जरूरी उपकरण लगा लिए हैं, जिन बसों ने नियमों का पालन नहीं किया है, उन्हें जब्त किया जाएगा।