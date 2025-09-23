Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur: स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए जयपुर RTO का नया अभियान, नियम न मानने वाली बसें जब्त होंगी

जयपुर आरटीओ ने आज से 'सेफ ट्रैवल' अभियान शुरू किया। अब स्कूल बच्चों को ले जाने वाली बसों में GPS, CCTV, स्पीड गवर्नर और पैनिक बटन की जांच होगी। साथ ही नियम न मानने वाली बसें जब्त की जाएंगी।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 23, 2025

RTO Jaipur
जयपुर RTO का नया अभियान (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: जयपुर आरटीओ ने मंगलवार से 'सेफ ट्रैवल' अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य शहर में स्कूल बच्चों को ले जाने वाले वाहनों में सुरक्षा नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है।


आरटीओ अधिकारियों ने बताया कि बस ऑपरेटरों को एक महीने का समय दिया गया था, जिसमें उन्हें बसों में जीपीएस ट्रैकर, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गवर्नर और पैनिक बटन लगाना था। इसके साथ ही चालकों और कंडक्टरों का पुलिस सत्यापन भी कराना अनिवार्य था।


आरटीओ जयपुर (प्रथम) राजेंद्र सिंह ने कहा, जागरूकता अभियान के दौरान लगभग 2,000 बसों ने सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण लगाए और नियमों का पालन किया। अब मंगलवार से सड़क पर नियमित जांच शुरू की जाएगी। जिन बसों और वाहनों में यह उपकरण नहीं होंगे, उन्हें जब्त किया जाएगा।

राजेंद्र सिंह ने कहा, जयपुर में स्कूल बच्चों को ले जाने के लिए लगभग 2,500 वाहन हैं, जिनमें ज्यादातर बसें हैं। नियमित जागरूकता अभियानों के चलते अधिकांश बसों ने सभी जरूरी उपकरण लगा लिए हैं, जिन बसों ने नियमों का पालन नहीं किया है, उन्हें जब्त किया जाएगा।


हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी स्कूल वाहन सुरक्षा उपायों का पालन करें और सभी उपकरण सही तरीके से काम कर रहे हों। इसके लिए नियमित निरीक्षण किए जाएंगे।


बताते चलें, आरटीओ का यह अभियान बच्चों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह सुनिश्चित करेगा कि स्कूल जाने वाले बच्चे सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन का उपयोग करें।

23 Sept 2025 12:31 pm

