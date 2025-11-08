Rajasthan: जयपुर में खत्म हुआ दो निगमों का दौर, अब शहर एक, सरकार भी एक,जयपुर नगर निगम दिखेगा फिर से

Jaipur Municipal Corporation: राजधानी जयपुर के दोनों नगर निगम का कार्यकाल 9 नवम्बर को समाप्त हो जाएगा। 10 नवम्बर से शहरी सरकार पुरानी राह पर लौट आएगी। यानी एक शहर में एक ही नगर निगम होगा। जयपुर नगर निगम फिर से अस्तित्व में आ जाएगा। अतिरिक्त नगर निगम बनाने से हैरिटेज निगम पर सालाना 100 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त बोझ पड़ा, जो पूरे कार्यकाल में 500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं, विकास कार्यों पर दोनों नगर निगमों ने मिलकर 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सीमित बजट होने के कारण पार्षद लगातार विकास कार्यों के लिए बजट राशि की मांग करते रहे।