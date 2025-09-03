राजस्थान में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट मामले में बड़ा खुलासा, 9 CMHO दफ्तरों से जारी हुए नकली प्रमाण पत्र, नौकरी पर तलवार!



खास बात यह है कि जयपुर और भरतपुर दफ्तरों ने सबसे ज्यादा ‘झूठे कागज’ बांटे। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 66 संदिग्धों को मेडिकल जांच का नोटिस दिया गया। इनमें से 43 पहुंचे और मेडिकल बोर्ड ने 37 को पूरी तरह स्वस्थ पाया। यानी उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी हैं। अब एसओजी ने इन सीएमएचओ को तलब करने का फैसला किया है।