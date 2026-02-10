Rajasthan First Budget : राजस्थान का पहला बजट किस मशहूर नेता ने किया था पेश, दिया कुमारी का है इस वर्ष तीसरा बजट

जानकार आश्चर्य होगा कि नाथूराम मिर्धा ने पहले बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया था। पहला बजट 4 अप्रैल 1952 को राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया था। यह बजट 17.25 करोड़ रुपए का था। आजादी के बाद विधानसभा में राज्य का पहला बजट वित्तीय वर्ष 1952-53 के लिए था। पहला बजट पेश हुए 73 साल हो गए हैं। 73 साल पहले पेश किए गए पहले बजट और मौजूदा बजट में काफी अंतर है।