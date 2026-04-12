Commercial Cylinders Update : राजस्थान में खाद्य विभाग की नई तैयारी, शादी-समारोह, होटल और रेस्टोरेंट को मिली बड़ी राहत

Commercial Cylinders Update : अमेरिका-ईरान युद्ध संकट के बीच एलपीजी गैस आपूर्ति की स्थिति सुधरने लगी है। खाद्य विभाग ने शादी-समारोह, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए सोमवार से बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। दरअसल, पहले शादी-समारोह से जुड़े मैरिज गार्डन को 70 फीसदी कोटे के तहत व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन वास्तविक हिस्सेदारी कम थी। अब मैरिज गार्डन और होटल-रेस्टोरेंट को 50 और 60 फीसदी की जगह सीधे 70-70 फीसदी आपूर्ति दी जाएगी।