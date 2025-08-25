School Holidays: राजस्थान में बच्चों की बल्ले-बल्ले, गणेश चतुर्थी और बारिश की वजह से लगातार 3 दिन स्कूलों में छुट्टी!

जयपुर: राजस्थान के कई जिलों में इस बार अगस्त का आखिरी हफ्ता बच्चों के लिए खास बन गया है। वजह है गणेश चतुर्थी और मौसम दोनों। जहां 27 अगस्त को विनायक चतुर्थी का पर्व है, वहीं उससे पहले लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में स्कूलों को पहले ही बंद करा दिया।
शिक्षा विभाग ने जानकारी दी कि टोंक, अलवर, जयपुर, दौसा, नागौर, डीडवाना-कुचामन, सीकर, करौली, कोटा, खैरथल-तिजारा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, कोटपूतली-बहरोड़, सिरोही, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर और सवाई माधोपुर स्कूल बंद रहने की घोषणा की है।
इसके बाद 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व है। यद्यपि यह राजस्थान में सार्वजानिक अवकाश की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन कई जिलों में पहले से ही स्कूल बंद रहेंगे। ऐसे में बच्चों को लगातार तीन दिन का अवकाश मिल रहा है।
दिलचस्प बात यह है कि देश भर में गणेश चतुर्थी पर छुट्टियों का पैटर्न अलग-अलग है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में इसे राजकीय अवकाश माना जाता है। वहीं, राजस्थान जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में त्योहार का महत्व तो है, परंतु अवकाश सीमित स्तर पर रहता है। इस बार मौसम ने त्योहार की छुट्टी को और लंबा कर दिया।
तीन दिन की इस अनपेक्षित छुट्टी से बच्चों में उत्साह है। घरों में पर्व की तैयारी के साथ-साथ परिवार मौसम बिगड़ने पर सुरक्षा को लेकर सतर्क भी हैं। कई अभिभावक इसे बच्चों के लिए “मिनी वेकेशन” मान रहे हैं, जबकि स्कूल प्रशासन ने ऑनलाइन असाइनमेंट या बाद में क्लास शेड्यूल एडजस्ट करने की बात कही है। कुल मिलाकर, गणेश चतुर्थी और मानसून का संगम बच्चों के लिए तीन दिन का आराम लेकर आया है।