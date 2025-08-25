School Holidays: राजस्थान में बच्चों की बल्ले-बल्ले, गणेश चतुर्थी और बारिश की वजह से लगातार 3 दिन स्कूलों में छुट्टी!



तीन दिन की इस अनपेक्षित छुट्टी से बच्चों में उत्साह है। घरों में पर्व की तैयारी के साथ-साथ परिवार मौसम बिगड़ने पर सुरक्षा को लेकर सतर्क भी हैं। कई अभिभावक इसे बच्चों के लिए “मिनी वेकेशन” मान रहे हैं, जबकि स्कूल प्रशासन ने ऑनलाइन असाइनमेंट या बाद में क्लास शेड्यूल एडजस्ट करने की बात कही है। कुल मिलाकर, गणेश चतुर्थी और मानसून का संगम बच्चों के लिए तीन दिन का आराम लेकर आया है।