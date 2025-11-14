Rajasthan: अब घर पर मरीज नहीं देख सकेंगे ये डॉक्टर्स, चिकित्सा शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइन लागू

समिति की ओर से चयनित तीन नामों में से एक को प्रधानाचार्य नियुक्त किया जाएगा। कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, जिसे विभागीय स्वीकृति से दो वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर इन प्रधानाचार्यों को अन्य कॉलेजों में भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। एकल विशिष्टता वाले अस्पतालों में संबंधित विषय के वरिष्ठतम आचार्य अधीक्षक बनेंगे। यदि वे पद नहीं ग्रहण करते या उपयुक्त नहीं माने जाते, तो अगले वरिष्ठ आचार्य को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। अधीक्षक को भी पूर्णकालिक रूप से कार्य करना होगा और उन्हें एचओडी, यूनिट हेड या निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी।