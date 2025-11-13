Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Rajasthan Roadways: पाली से कोटा-झालावाड़ के लिए पहली बार बस सेवा, जानें पूरा रूट और टाइमटेबल

Rajasthan Roadways: रोडवेज ने जोधपुर-पाली-झालावाड़ रूट पर पहली बार नॉन एसी स्लीपर बस शुरू की। बस शाम 6.30 बजे पाली से रवाना होकर तड़के 4.30 बजे कोटा और सुबह 6.30 बजे झालावाड़ पहुंचेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

Arvind Rao

Nov 13, 2025

Rajasthan Roadways Bus

पहली बार पाली से झालावाड़, कोटा सीधे रोडवेज बस (फोटो- पत्रिका)

Rajasthan Roadways: पाली: पाली जिले से कोटा और झालावाड़ जाना अब आसान होगा। रोडवेज की ओर से पहली बार जोधपुर से पाली होते हुए झालावाड़ के लिए बस सेवा शुरू की गई है। यह बस सेवा नॉन एसी स्लीपर होगी।

पाली से कोटा जाने के लिए अभी तक रेल सेवा नहीं है। रोडवेज बस भी नहीं है। यात्रियों को रेलगाड़ी से कोटा जाने के लिए जोधपुर या मारवाड़ जंक्शन जाना पड़ता है। रोडवेज नहीं होने से निजी बसों से सफर करना होता है।

अब रोडवेज की ओर से नॉन ऐसी स्लीपर बस सेवा शुरू करने से यात्रियों को लाभ मिलेगा। यह बस पाली रोजाना शाम 6.30 बजे पहुंचेगी। कोटा तड़के 4.30 बजे और झालावाड़ सुबह 6.30 बजे पहुंचेगी।

झालावाड़ जाते समय यह रहेगा समय

जोधपुर से बस रोजाना अपराह्न 4.30 बजे रवाना होकर पाली 6.15 बजे पहुंचेगी। पाली 15 मिनट रुकने के बाद शाम 6.30 बजे रवाना होकर 4.15 बजे सोजत, रात 8 बजे सिरियारी, रात 10 बजे देवगढ़, रात 12.15 बजे भीलवाड़ा, तड़के 4.30 बजे कोटा और सुबह 6.30 बजे झालावाड़ पहुंचेगी।

झालावाड़ से इस समय आएगी

झालावाड़ से बस शाम 7.30 बजे रवाना होगी। जो रात दस बजे कोटा, रात 2 बजे भीलवाड़ा, तड़के 4.30 बजे देवगढ़, सुबह 7 बजे सोजत और सुबह 7.45 बजे पाली पहुंचेगी। पाली से सुबह 8 बजे रवाना होकर 9.30 बजे जोधपुर पहुंचाएगी।

ये भी पढ़ें

उदयपुर में बाल वाहिनियां बनी खतरे की सवारी: 8 सीटर वैन में ठूंसे 16 बच्चे, एक मां ने कहा- सुबह स्कूल भेजते हुए मन कांपता है
उदयपुर
Udaipur School Van

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Nov 2025 02:16 pm

Published on:

13 Nov 2025 02:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rajasthan Roadways: पाली से कोटा-झालावाड़ के लिए पहली बार बस सेवा, जानें पूरा रूट और टाइमटेबल

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pali Road Accident: 2 बहनों के इकलौते भाई का सिर फटा, सड़क पर बिखरा खून, टेंपो चालक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर

Pali Road Accident
पाली

कौन थे ओम सिंह राठौड़, कैसे साधारण युवक बना आस्था का प्रतीक, क्या है बाइक का किस्सा ? डिप्टी सीएम और विधायक भाटी ने किया याद

पाली

Rape News: पहचान बदली, नशीली ड्रिंक पिलाकर किया रेप, अश्लील वीडियो बनाया, सिरगेट से दागा, करना चाहता था धर्म परिवर्तन

pali rape news
पाली

आसमां में लहराया, हाई-वे की ओर आता दिखा और फिर… देखे लाइव वीडियो

आसमां में लहराया, हाई-वे की ओर आता दिखा और फिर... देखे लाइव वीडियो
खास खबर

Rajasthan : हर आहट पर मां चौंक जाती है, कहीं ललित तो नहीं…64 दिन बीते, अब भी है बेटे के लौटने की आस

Rajasthan Pali emotional story Mother gets startled at every sound wondering if it is Lalit Sen
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.