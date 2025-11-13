Rajasthan Roadways: पाली से कोटा-झालावाड़ के लिए पहली बार बस सेवा, जानें पूरा रूट और टाइमटेबल

जोधपुर से बस रोजाना अपराह्न 4.30 बजे रवाना होकर पाली 6.15 बजे पहुंचेगी। पाली 15 मिनट रुकने के बाद शाम 6.30 बजे रवाना होकर 4.15 बजे सोजत, रात 8 बजे सिरियारी, रात 10 बजे देवगढ़, रात 12.15 बजे भीलवाड़ा, तड़के 4.30 बजे कोटा और सुबह 6.30 बजे झालावाड़ पहुंचेगी।