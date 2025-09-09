राजस्थान सरकार की बड़ी सुविधा, दूसरे राज्यों के मरीजों को मिलेगा फ्री इलाज, पर जमीनी हकीकत है बिल्कुल उलट

Rajasthan Health : राजस्थान सरकार ने हाल ही में दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों के लिए निशुल्क इलाज की सुविधा शुरू की है। दावा किया गया कि अन्य राज्य के मरीज भी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज से सकेंगे। लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। एसएमएस और अन्य बड़े सरकारी अस्पतालों में कई मरीज योजना से वंचित रह रहे हैं। कारण, मरीजों के पास आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड नहीं होना। इस वजह से काउंटरों पर बहस और विवाद जैसी स्थिति बनती है। नतीजा, मरीजों को योजना से वंचित रहकर महंगा इलाज लेना पड़ता है।