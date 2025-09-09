Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान सरकार की बड़ी सुविधा, दूसरे राज्यों के मरीजों को मिलेगा फ्री इलाज, पर जमीनी हकीकत है बिल्कुल उलट

Rajasthan Health : राजस्थान सरकार की बड़ी सुविधा। दूसरे राज्यों के मरीज को मिलेगा फ्री इलाज। पर जमीनी हकीकत है बिल्कुल उलट। पढ़ें यह रिपोर्ट।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 09, 2025

Rajasthan Government Big Facility other states patients get free treatment but ground reality is opposite
एसएमएस अस्पताल जयपुर में इलाज के लिए पर्ची कटते मरीज। पत्रिका फोटो

Rajasthan Health : राजस्थान सरकार ने हाल ही में दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों के लिए निशुल्क इलाज की सुविधा शुरू की है। दावा किया गया कि अन्य राज्य के मरीज भी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज से सकेंगे। लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। एसएमएस और अन्य बड़े सरकारी अस्पतालों में कई मरीज योजना से वंचित रह रहे हैं। कारण, मरीजों के पास आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड नहीं होना। इस वजह से काउंटरों पर बहस और विवाद जैसी स्थिति बनती है। नतीजा, मरीजों को योजना से वंचित रहकर महंगा इलाज लेना पड़ता है।

गिने-चुने अस्पतालों में ही सुविधा लागू

जयपुर में फिलहाल केवल एसएमएस, कांवटिया और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में ही यह सुविधा उपलब्ध है। एमएमएम में आने वाले 50 फीसदी मरीजों के पास कार्ड नहीं होता और इनके लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं है।

ये भी पढ़ें

जयपुर रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, चलती ट्रेन से उतर रहे उदयपुर के मशहूर डॉक्टर की मौत
जयपुर
Jaipur Railway Station Tragic Accident Udaipur Famous Doctor died while getting off a moving train

बिना कार्ड संभव नहीं

एसएमएस प्रशासन का कहना है कि दूसरे राज्यों के मरीजों का निशुल्क इलाज तभी संभव हैं, जब उनके पास संबंधित योजना का कार्ड हो। केंद्र सरकार की योजना का क्लेम उठाने के लिए कार्ड जरूरी है

SMS : अब तक केवल 150 मरीज लाभान्वित

एसएमएस अस्पताल में हर दिन दूसरे राज्यों से हार्ट, किडनी, लिवर और कैसर जैसी गंभीर बीमारियों के मरीज आते हैं। लेकिन कार्ड न होने के कारण ये मरीज महंगे इलाज के लिए मजबूर हैं। योजना लागू होने के बाद अब तक केवल 150 मरीज ही लाभान्वित हुए हैं, जबकि यहां रोजाना बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के मरीज आते हैं। जयपुर में दूसरे राज्यों के ढेर सारे लोग रहते हैं, जो ज्यादातर मजदूर वर्ग के हैं। कांवटिया और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थिति भी लगभग यही है।

ये भी पढ़ें

खाद्य सुरक्षा योजना पर नया अपडेट, ‘लखपति गरीबों’ की सार्वजनिक स्थानों पर लगेगी सूची
जयपुर
Rajasthan Food Security Scheme New Update Lakhpati Poor List will be Displayed in Public Places GiveUp Campaign

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 08:49 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान सरकार की बड़ी सुविधा, दूसरे राज्यों के मरीजों को मिलेगा फ्री इलाज, पर जमीनी हकीकत है बिल्कुल उलट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.